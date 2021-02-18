21-летний нападающий вошел в историю Лиги чемпионов

"Боруссия" Дортмунд обыгрывает "Севилью" (3:1, идет второй тайм) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

"Боруссия" Дортмунд обыгрывает "Севилью" (3:1, идет второй тайм) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report, два гола немецкого клуба из трех забил форвард Эрлинг Холанд.

На его счету теперь 18 мячей за 13 игр в турнире. Этот показатель является рекордным.

Также Холанд вышел на второе место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов среди норвежцев. У него столько же мячей, сколько и у экс-форварда "Валенсии" Джона Карью, а до бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннара Сульшера остался один гол.

Всего в текущем сезоне Холанд забил 25 мячей за 24 матча.