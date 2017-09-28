2-й тур Лиги Чемпионов завершился 8 играми

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 2-й тур Лиги Чемпионов УЕФА завершился 8 играми.

Как передает Report, первый матч игрового дня состоялся в Баку, где "Карабах" принимал итальянскую "Рому".

"Рома" победила со счетом 2:1. Остальные 7 поединков состоялись в одно и то же время. Центральная игра состоялась в группе C, где испанский "Атлетико" принимал английский "Челси".

Матч проходил на стадионе Метрополитано, арене, которая будет принимать финальный поединок Лиги Чемпионов сезона 2018-2019. Главным арбитром матча был Джунейд Чакыр. Хотя "Атлетко" открыл счет с пенальти, во втором тайме лондонцы сравняли счет, а на добавленных минутах вырвали победу. Таким образом, "аристократы" с 6 очками возглавляют группу. "Рома" с 4 очками на втором месте. Перед выездом в Баку имеющий в копилке одно очко "Атлетико" на третьей строчке. Не имеющий в активе ни одного очка "Карабах" замыкает таблицу.

Еще одна интересная встреча вечера состоялась в Париже, где местный "ПСЖ" принимал мюнхенскую "Баварию". Парижане, победив с крупным счетом, возглавляют турнирную таблицу у себя в группе.

Победивший в своей первой игре в группе А московский ЦСКА крупно уступил дома "Манчестер Юнайтед".

В группе D португальский "Спортинг" уступил "Барселоне" благодаря автоголу.

Лига Чемпионов, 2-й тур

27 сентября

Группа A

22:45. "Базель" (Швейцария) - "Бенфика" (Португалия) - 5:0

Голы: Михаэл Ланг, 2. Димитри Оберлин, 20; 69. Рикки ванн Волффинкел, 60-с пенальти. Блас Риверос, 76

Красная карточка: Андре Алмейда, 62 ("Бенфика")

22:45. ЦСКА (Россия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:4

Голы: Константин Кусачев, 90 – Ромелу Лукаку, 4; 27. Антони Марсьяль, 19-с пенальти. Хенрик Мхитарян, 57

Набранные очки: "Манчестер Юнайтед" - 6, "Базель" - 3, ЦСКА - 3, "Бенфика" - 0.

Группа B

22:45. ПСЖ (Франция) - "Бавария" (Германия) - 3:0

Голы: Дани Алвеш, 2. Эдинсон Кавани, 31. Неймар, 63

22:45. "Андерлехт" (Бельгия) - "Селтик" (Шотландия) - 0:3

Голы: Ли Гриффитс, 38. Патрик Робертс, 50. Скотт Синклэйр, 90+3

Набранные очки: ПСЖ - 6, "Селтик" - 3, "Бавария" - 3, "Андерлехт" - 0.

Группа C

22:45. "Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия) - 1:2

Голы: Антуан Гризманн, 40-с пенальти – Альваро Мората, 60. Миши Батшуайи, 90+4

20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Рома" (Италия) - 1:2

Голы: Педро Энрике, 28 – Костас Манолас, 7.Эдин Джеко, 15

Набранные очки: "Челси" - 6, "Рома" - 4, "Атлетико" - 1, "Карабах" - 0.

Группа D

22:45. "Спортинг" (Португалия) - "Барселона" (Испания) - 0:1

Гол: Себастьян Коатэс, 49-автогол

22:45. "Ювентус" (Италия) - "Олимпиакос" (Греция) - 2:0

Голы: Гонсало Игуаин, 69. Марио Манджукич, 80

Набранные очки: "Барселона" - 6, "Ювентус" - 3, "Спортинг" - 3, "Олимпиакос" - 0.