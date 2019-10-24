19-летний нападающий побил рекорд в Лиге чемпионов

Футболист австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холанд первым в истории Лиги чемпионов забил шесть голов в трех стартовых матчах.

Как сообщает Report, норвежский нападающий отметился дублем в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Наполи" (2:3).

Благодаря этому на счету форварда стало шесть голов в Лиге чемпионов нынешнего сезона. Холанд стал первым игроком в истории турнира, который забил шесть голов в трех первых матчах Лиги чемпионов в своей карьере. Более того, Холанд повторил достижение Карима Бензема, также сумевшего забить в юном возрасте в первых трех поединках сильнейшего клубного турнира Европы.

Напомним, что Холанд стал известен после того, как стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата мира U-20 в Польше. Футболист забил на турнире девять голов, причем отличился в одном матче — с командой Гондураса (12:0).