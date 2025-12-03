Стартовала продажа билетов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в 2026 году

Стартовала ранняя продажа билетов (Early Bird) на Гран-при Азербайджана "Формулы-1", который пройдет в 2026 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Операционную компанию Baku City Curcuit.

Билеты на Гран-при, который пройдет 24-26 сентября, можно приобрести на сайте www.azerbaijangp.com. Эксклюзивная 20% скидка Early Bird, применяемая через официальный веб-сайт и мобильное приложение Baku City Curcuit, действует до 15 декабря 2025 года.

Болельщики, приобретая 4-дневный билет, помимо 3-дневных билетов на трибуны, получат возможность прогуляться по пит-лейну, увидеть команды F1, пилотов и их гаражи.

Отметим, что в гоночный уикенд Гран-при Азербайджана в 2025 году был зафиксирован самый высокий показатель посещаемости за последние 9 лет – 90 тыс. зрителей.

"В условиях растущего глобального интереса болельщикам рекомендуется приобретать билеты заранее, чтобы стать свидетелями очередного гоночного сезона", - отмечает Baku City Curcuit.