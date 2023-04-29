Серхио Перес: Хочу снова выиграть Гран-при Азербайджана

"Я хочу снова победить на Гран-при Азербайджана".

"Я хочу снова победить на Гран-при Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил пилот "Ред Булл" Серхио Перес, выигравший спринтерскую гонку в Баку.

"Спринт был для нас непростым. Но все же, мы добились того, чего хотели. Нельзя забывать, что основная борьба состоится завтра. Начну с третьей позиции. Должен признать, что это совсем нехорошо".

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 30 апреля. Мексиканский пилот команды "Ред Булл" Серхио Перес стал победителем спринта на четвертом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Азербайджана.

Второе место занял пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако. Третьим стал действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл". В нынешнем сезоне спринт не является квалификацией к основной гонке.