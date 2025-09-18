Пилот Mercedes: Надеюсь, мы сохраним скорость и в эти выходные

Пилот Mercedes Андреа Кими Антонелли выразил надежду, что на Гран-при Азербайджана Формулы-1 команда сохранит ту же скорость, что и в Италии.

Как сообщает Report, об этом он заявил на пресс-конференции.

"В Монце у нас была хорошая скорость в квалификации. Надеюсь, что в Баку мы сможем это повторить. Главная задача - провести чистые сессии. В квалификации и в гонке нам нужно сделать свою работу", - отметил Антонелли.

Напомним, Гран-при Азербайджана состоится с 19 по 21 сентября.