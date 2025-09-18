Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Пилот Mercedes: Надеюсь, мы сохраним скорость и в эти выходные

    Формула 1
    • 18 сентября, 2025
    • 14:24
    Пилот Mercedes: Надеюсь, мы сохраним скорость и в эти выходные

    Пилот Mercedes Андреа Кими Антонелли выразил надежду, что на Гран-при Азербайджана Формулы-1 команда сохранит ту же скорость, что и в Италии.

    Как сообщает Report, об этом он заявил на пресс-конференции.

    "В Монце у нас была хорошая скорость в квалификации. Надеюсь, что в Баку мы сможем это повторить. Главная задача - провести чистые сессии. В квалификации и в гонке нам нужно сделать свою работу", - отметил Антонелли.

    Напомним, Гран-при Азербайджана состоится с 19 по 21 сентября. 

    "Mercedes"in pilotu: "Ümid edirəm ki, bu həftəsonunda da sürətli olacağıq"

