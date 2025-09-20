Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Пилот Haas рассчитывает заработать очки на Гран-при Азербайджана

    Формула 1
    • 20 сентября, 2025
    • 11:31
    Пилот Haas рассчитывает заработать очки на Гран-при Азербайджана

    Пилот команды "Haas" Оливер Берман заявил, что верит в возможность заработать очки на Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

    Как сообщает Report, об этом гонщик заявил журналистам.

    Британец, занявший пятое место во второй сессии свободной практике в пятницу, отметил, что команде в ходе сессии удалось улучшить болид.

    "В первой тренировке были проблемы, но во второй мы их исправили и показали, что готовы бороться. Заработать очки реально (в гонке - ред.), но за них идет очень напряженная борьба. Главное - провести квалификацию без ошибок и найти правильный темп в гонке", - добавил он.

    Сегодня в рамках гоночного уик-энда пройдут третья тренировка и квалификация. Основная гонка состоится 21 сентября.

    Отметим, что Берман в общем зачете чемпионата занимает 18-ое место с 16 очками. В Кубке конструкторов Haas занимает 9-ое место среди 10 команд (44 очка).

