Пилот Haas рассчитывает заработать очки на Гран-при Азербайджана

Пилот команды "Haas" Оливер Берман заявил, что верит в возможность заработать очки на Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщает Report, об этом гонщик заявил журналистам.

Британец, занявший пятое место во второй сессии свободной практике в пятницу, отметил, что команде в ходе сессии удалось улучшить болид.

"В первой тренировке были проблемы, но во второй мы их исправили и показали, что готовы бороться. Заработать очки реально (в гонке - ред.), но за них идет очень напряженная борьба. Главное - провести квалификацию без ошибок и найти правильный темп в гонке", - добавил он.

Сегодня в рамках гоночного уик-энда пройдут третья тренировка и квалификация. Основная гонка состоится 21 сентября.

Отметим, что Берман в общем зачете чемпионата занимает 18-ое место с 16 очками. В Кубке конструкторов Haas занимает 9-ое место среди 10 команд (44 очка).