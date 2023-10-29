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Пилот "Феррари" Леклер выиграл квалификацию Гран-при Мексики Формулы-1

Пилот "Феррари" Леклер выиграл квалификацию Гран-при Мексики Формулы-1 Пилот команды "Феррари" монегаск Шарль Леклер стал победителем квалификации 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 сезона 2023 года - Гран-при Мексики.
Формула 1
29 октября 2023 г. 03:14
Пилот Феррари Леклер выиграл квалификацию Гран-при Мексики Формулы-1

Пилот команды "Феррари" монегаск Шарль Леклер стал победителем квалификации 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 сезона 2023 года - Гран-при Мексики.

Как сообщает Report, соревнования прошли на автодроме имени братьев Родригес.

Второе место занял партнер Леклера по команде испанец Карлос Сайнс - младший. Третьим стал нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Ферстаппен ранее досрочно обеспечил себе победу в общем зачете и стал трехкратным чемпионом мира.

Гран-при Мексики вернулся в календарь чемпионата в 2015 году после 23-летнего перерыва. Первая гонка прошла в 1963 году, однако уже в 1970 году Международная автомобильная федерация не стала продлевать контракт с организаторами Гран-при из-за нареканий к трассе. После реконструкции автодрома этап вернулся в календарь в 1986 году и проводился до 1992 года, после чего вновь был исключен по тем же причинам.

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