Пилот "Феррари" Леклер выиграл квалификацию Гран-при Мексики Формулы-1

Пилот команды "Феррари" монегаск Шарль Леклер стал победителем квалификации 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 сезона 2023 года - Гран-при Мексики.

Пилот команды "Феррари" монегаск Шарль Леклер стал победителем квалификации 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 сезона 2023 года - Гран-при Мексики.

Как сообщает Report , соревнования прошли на автодроме имени братьев Родригес.

Второе место занял партнер Леклера по команде испанец Карлос Сайнс - младший. Третьим стал нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Ферстаппен ранее досрочно обеспечил себе победу в общем зачете и стал трехкратным чемпионом мира.

Гран-при Мексики вернулся в календарь чемпионата в 2015 году после 23-летнего перерыва. Первая гонка прошла в 1963 году, однако уже в 1970 году Международная автомобильная федерация не стала продлевать контракт с организаторами Гран-при из-за нареканий к трассе. После реконструкции автодрома этап вернулся в календарь в 1986 году и проводился до 1992 года, после чего вновь был исключен по тем же причинам.