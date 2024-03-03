Отец Ферстаппена призвал главу команды "Ред Булл" уйти в отставку

Отец нидерландского автогонщика, трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен призвал руководителя команды "Ред Булл" Кристиана Хорнера уйти в отставку из-за скандала с домогательствами.

Отец нидерландского автогонщика, трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен призвал руководителя команды "Ред Булл" Кристиана Хорнера уйти в отставку из-за скандала с домогательствами.

Как передает Report , об этом сообщило британское издание Daily Mail.

"В команде существует напряжение, пока он остаётся на своём посту. Команда находится под угрозой распада. Так продолжаться не может, ситуация взрывоопасная. Он изображает жертву, хотя сам является причиной возникших проблем", - сказал Ферстаппен-старший.

Напомним, что 16 февраля стало известно, что одна из сотрудниц Red Bull обвинила Хорнера в сексуальных домогательствах. В ответ Хорнер подал в суд на издание, опубликовавшее эту информацию, потребовав также написать опровержение.