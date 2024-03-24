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Определился победитель Гран-при Австралии Формулы-1

Определился победитель Гран-при Австралии Формулы-1 Испанский пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс - младший стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 в Австралии.
Формула 1
24 марта 2024 г. 09:42
Определился победитель Гран-при Австралии Формулы-1

Испанский пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс - младший стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 в Австралии.

Как сообщает Report, гонка прошла на трассе "Альберт-Парк" в Мельбурне.

Второе место занял его партнер по команде монегаск Шарль Леклер. Тройку лучших замкнул британец Ландо Норрис из "Макларена".

Действующий чемпион мира нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен сошел с дистанции на четвертом круге из-за возгорания тормозного диска. Также гонку не смогли завершить пилоты "Мерседеса" британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

Следующий этап Формулы 1 пройдет в Японии с 5 по 7 апреля.

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