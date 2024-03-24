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Ферстаппен сошел с гонки на Гран-при "Формулы-1" в Австралии

Ферстаппен сошел с гонки на Гран-при "Формулы-1" в Австралии Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен сошел с дистанции во время Гран-при Австралии - третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Формула 1
24 марта 2024 г. 08:49
Ферстаппен сошел с гонки на Гран-при Формулы-1 в Австралии

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен сошел с дистанции во время Гран-при Австралии - третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как передает Report, гонка проходит на трассе "Альберт-Парк" в Мельбурне.

У болида Ферстаппена, стартовавшего с первой позиции, произошло возгорание тормозного диска. Автомобиль действующего чемпиона мира задымилась, но пилот не пострадал.

В последний раз Ферстаппен не смог завершить гонку на этапе Гран-при в Австралии в 2022 году. Пилот "Ред Булла" прервал серию из девяти побед подряд.

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