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Норрис выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби Формулы 1

Норрис выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби Формулы 1 Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем квалификации заключительного, 24-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 - Гран-при Абу-Даби.
Формула 1
7 декабря 2024 г. 19:24
Норрис выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби Формулы 1

Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем квалификации заключительного, 24-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 - Гран-при Абу-Даби.

Как передает Report, гоночный уик-энд проходит на автодроме "Яс Марина".

Второе место занял австралиец Оскар Пиастри ("Макларен"), третье - Карлос Сайнс - младший ("Феррари").

Отметим, что основная гонка Гран-при Абу-Даби пройдет 8 декабря. Победителем личного зачета досрочно стал нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, ставший чемпионом мира в четвертый раз подряд по итогам 22-го этапа в Лас-Вегасе.

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