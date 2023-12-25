Макс Ферстаппен: Бакинский этап "Формулы-1" меня многому научил

Трехкратный чемпион мира в классе "Формула-1" и пилот Red Bull Макс Ферстаппен заявил, что наиболее запоминающимся для него этапом сезона 2023 года стал Гран-при Азербайджана.

Трехкратный чемпион мира в классе "Формула-1" и пилот Red Bull Макс Ферстаппен заявил, что наиболее запоминающимся для него этапом сезона 2023 года стал Гран-при Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на спортивный портал F1Report.

"Гонка в Баку меня многому научила. Я понял, как делать некоторые вещи с машиной, как ее настраивать. Да, я не победил в той гонке, но я попробовал действительно много разных вещей и инструментов в болиде", - рассказал гонщик.

Напомним, победителем основной гонки Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года, который проходил в Баку 28-30 апреля, стал пилот команды Red Bull Серхио Перес.

Напарник Переса по команде Макс Ферстаппен занял второе место, а Шарль Леклерк из Ferrari - третье.