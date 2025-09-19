Кубок Гран-при Азербайджана посвящен "Стране огней"

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Формула 1
    • 19 сентября, 2025
    • 18:14
    Кубок Гран-при Азербайджана "Формулы-1" посвящен "Стране огней".

    Об этом Report сообщили из Операционной компании Baku City Circuit.

    Кубок, который будет вручен победителям гонки, привлекает внимание своим обновленным дизайном.

    Официальная награда разработана всемирно известной дизайнерской компанией Pininfarina и символизирует признание Азербайджана как "Страны огней".

    Главная особенность кубка - его форма, создающая эффект пламени. На боковых сторонах выгравированы узоры, вдохновленные богатыми традициями азербайджанского ковроткачества. Эти элементы, взятые из мотива "Хан Карабах", воплощают скорость, движение и круговорот, объединяя динамичный дух "Формулы-1" с национальным наследием.

    Отметим, что кубок будет вручен победителям после финальной гонки. Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.

    Формула 1 Гран-при Азербайджана кубок
    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin kuboku "Odlar Yurdu"na həsr olunub
    F1 Azerbaijan Grand Prix trophy dedicated to 'Land of Fire'

