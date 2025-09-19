Кубок Гран-при Азербайджана посвящен "Стране огней"

Кубок Гран-при Азербайджана "Формулы-1" посвящен "Стране огней".

Об этом Report сообщили из Операционной компании Baku City Circuit.

Кубок, который будет вручен победителям гонки, привлекает внимание своим обновленным дизайном.

Официальная награда разработана всемирно известной дизайнерской компанией Pininfarina и символизирует признание Азербайджана как "Страны огней".

Главная особенность кубка - его форма, создающая эффект пламени. На боковых сторонах выгравированы узоры, вдохновленные богатыми традициями азербайджанского ковроткачества. Эти элементы, взятые из мотива "Хан Карабах", воплощают скорость, движение и круговорот, объединяя динамичный дух "Формулы-1" с национальным наследием.

Отметим, что кубок будет вручен победителям после финальной гонки. Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.