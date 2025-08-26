Формула-1: Победители Гран-при Азербайджана приедут в Баку

Победители Гран-при Азербайджана Формулы-1 Серхио Перес и Валттери Боттас приедут в Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе операционной компании Baku City Circuit.

Cadillac объявил свой состав, который впервые примет участие в чемпионате Формулы-1 в 2026 году. Команда официально сообщила о заключении контрактов с опытными пилотами, многократными победителями Гран-при Серхио Пересом и Валттери Боттасом. Вместе они участвовали в 527 Гран-при и одержали 16 побед. Это делает их одним из самых опытных дуэтов чемпионата.

Отметим, что Серхио Перес является двукратным победителем Гран-при Азербайджана. Он побеждал в Баку в 2021 и 2023 годах в составе команды Red Bull Honda. Валттери Боттас стал победителем Гран-при Азербайджана в 2019 году в составе команды Mercedes.

Cadillac станет 11-м официальным участником чемпионата мира Формулы-1 с 2026 года.

Гран-при Азербайджана пройдет 19-21 сентября.