О нас

Формула-1: Победители Гран-при Азербайджана приедут в Баку

Формула-1: Победители Гран-при Азербайджана приедут в Баку Победители Гран-при Азербайджана Формулы-1 Серхио Перес и Валттери Боттас приедут в Баку.
Формула 1
26 августа 2025 г. 17:35
Формула-1: Победители Гран-при Азербайджана приедут в Баку

Победители Гран-при Азербайджана Формулы-1 Серхио Перес и Валттери Боттас приедут в Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе операционной компании Baku City Circuit.

Cadillac объявил свой состав, который впервые примет участие в чемпионате Формулы-1 в 2026 году. Команда официально сообщила о заключении контрактов с опытными пилотами, многократными победителями Гран-при Серхио Пересом и Валттери Боттасом. Вместе они участвовали в 527 Гран-при и одержали 16 побед. Это делает их одним из самых опытных дуэтов чемпионата.

Отметим, что Серхио Перес является двукратным победителем Гран-при Азербайджана. Он побеждал в Баку в 2021 и 2023 годах в составе команды Red Bull Honda. Валттери Боттас стал победителем Гран-при Азербайджана в 2019 году в составе команды Mercedes.

Cadillac станет 11-м официальным участником чемпионата мира Формулы-1 с 2026 года.

Гран-при Азербайджана пройдет 19-21 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Formula 1: Azerbaijan Grand Prix winners to visit Baku
Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Azərbaycan Qran-prisinin qalibləri Bakıya gələcəklər

Другие новости из категории

Формула-1: билеты на 9 из 12 трибун Гран-при Азербайджана уже проданы
Формула-1: билеты на 9 из 12 трибун Гран-при Азербайджана уже проданы
26 августа 2025 г. 12:23
Малайзия не планирует принимать Формулу-1
Малайзия не планирует принимать Формулу-1
21 августа 2025 г. 13:52
Норрис выиграл Гран-при Венгрии Формулы-1
Норрис выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1"
3 августа 2025 г. 18:45
Леклер выиграл квалификацию Гран-при Венгрии Формулы 1
Леклер выиграл квалификацию Гран-при Венгрии Формулы 1
2 августа 2025 г. 19:28
Норрис выиграл квалификацию Гран-при Бельгии Формулы-1
Норрис выиграл квалификацию Гран-при Бельгии "Формулы-1"
26 июля 2025 г. 19:31
В Баку завершился очередной этап волонтерской программы Гран-при Азербайджана Формулы-1
ФотоВ Баку завершился очередной этап волонтерской программы Гран-при Азербайджана "Формулы-1"
21 июля 2025 г. 16:47
Журналисты ознакомились с ходом подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы-1
ФотоЖурналисты ознакомились с ходом подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы-1
18 июля 2025 г. 12:10
Baku City Circuit: Начатые в марте стройработы в основном продолжаются в зоне пит-лейна и командных зданиях
Baku City Circuit: Начатые в марте стройработы в основном продолжаются в зоне пит-лейна и командных зданиях
18 июля 2025 г. 11:44
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Великобритании Формулы 1
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Великобритании Формулы 1
5 июля 2025 г. 19:35
Формула-1: Изменена дата проведения Гран-при Азербайджана 2026 года
Формула-1: Изменена дата проведения Гран-при Азербайджана 2026 года
30 июня 2025 г. 15:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi