О нас

Гран-при Азербайджана "Формула-1" может пройти в две квалификации

Гран-при Азербайджана "Формула-1" может пройти в две квалификации 11:40 Через месяц на Гран При Азербайджана в Формуле 1 будет опробован новый формат гоночного уик-энда, сообщает Report со ссылкой немецкое издание Auto Motor und Sport.
Формул 1
31 марта 2023 г. 12:08
Гран-при Азербайджана Формула-1 может пройти в две квалификации

Через месяц на Гран При Азербайджана в Формуле 1 будет опробован новый формат гоночного уик-энда, сообщает Report со ссылкой немецкое издание Auto Motor und Sport.

Отмечается, что руководство чемпионата хочет провести к короткой субботней гонке отдельную квалификацию.

Предлагается, что одна квалификация определит стартовую решетку для воскресной гонки, вторая – для спринта, причем состоится этот заезд вместо второй тренировки в субботу утром. Пока не решено, в каком именно виде пройдет вторая квалификация. Один из вариантов – однокруговой формат.

Для изменения расписания уик-энда потребуется единогласная поддержка команд. Впрочем, главная проблема в другом – руководство чемпионата и участникам нужно будет перераспределить количество шин на уик-энд, элементы силовой установки, пересмотреть правила закрытого парка.

Pirelli не хочет выдавать каждому гонщику более 12 комплектов шин на этап.

Гоночный директор Pirelli Марио Изола сообщил, что доставка шин оговаривается заранее и все комплекты шин для участников Гран-при Азербайджана уже отправлены в Баку. Сейчас обсуждается несколько вариантов решения проблемы.

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 28-30 апреля в Баку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran Prisi yeni formatda keçirilə bilər

Самое важное

Назначен председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана
Назначен председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана
30 марта 2023 г. 20:40
Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана
Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана
30 марта 2023 г. 20:39
В Азербайджане учреждается юбилейная медаль в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане учреждается юбилейная медаль в связи со 100-летием Гейдара Алиева
30 марта 2023 г. 12:11
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с резким изменением погодных условий
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с резким изменением погодных условий
30 марта 2023 г. 10:03
МО: Взяты под контроль ряд господствующих высот, дорог и обширная приграничная территория в Лачыне
МО: Взяты под контроль ряд господствующих высот, дорог и обширная приграничная территория в Лачыне
30 марта 2023 г. 09:48
Упрощена визовая процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на Формулу-1
Упрощена визовая процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на "Формулу-1"
29 марта 2023 г. 18:42
Помощник президента навестил Фазиля Мустафу
Помощник президента навестил Фазиля Мустафу
29 марта 2023 г. 16:32
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
29 марта 2023 г. 11:36
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину
28 марта 2023 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi