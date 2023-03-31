Гран-при Азербайджана "Формула-1" может пройти в две квалификации

11:40 Через месяц на Гран При Азербайджана в Формуле 1 будет опробован новый формат гоночного уик-энда, сообщает Report со ссылкой немецкое издание Auto Motor und Sport.

Через месяц на Гран При Азербайджана в Формуле 1 будет опробован новый формат гоночного уик-энда, сообщает Report со ссылкой немецкое издание Auto Motor und Sport.

Отмечается, что руководство чемпионата хочет провести к короткой субботней гонке отдельную квалификацию.

Предлагается, что одна квалификация определит стартовую решетку для воскресной гонки, вторая – для спринта, причем состоится этот заезд вместо второй тренировки в субботу утром. Пока не решено, в каком именно виде пройдет вторая квалификация. Один из вариантов – однокруговой формат.

Для изменения расписания уик-энда потребуется единогласная поддержка команд. Впрочем, главная проблема в другом – руководство чемпионата и участникам нужно будет перераспределить количество шин на уик-энд, элементы силовой установки, пересмотреть правила закрытого парка.

Pirelli не хочет выдавать каждому гонщику более 12 комплектов шин на этап.

Гоночный директор Pirelli Марио Изола сообщил, что доставка шин оговаривается заранее и все комплекты шин для участников Гран-при Азербайджана уже отправлены в Баку. Сейчас обсуждается несколько вариантов решения проблемы.

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 28-30 апреля в Баку.