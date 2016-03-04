​Золотые резервы Госнефтефонда Азербайджана выросли на 175 млн. долларов

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Золотые активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в результате повышения стоимости золота на мировом рынке за январь-февраль выросли в долларовом эквиваленте на 174 626,3 тыс. долларов США.

Аналитическая группа Report отмечает, что в первые два месяца 2016 года валютные резервы ГНФАР из-за курсовых изменений валютных пар обесценились на 131,236 млн. долларов. В результате, совокупные активы ГНФАР за январь-февраль в абсолютном выражении увеличились на 43,390 млн. долларов.

Аналитики Report прогнозируют, что в краткосрочной перспективе золото подорожает, большинство входящих в инвестиционный портфель фонда валют, исключая доллар США, ослабеют.