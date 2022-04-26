Золото подорожало на сохранении высокого спроса

Стоимость золота во вторник утром выросла на сохранении спроса на металл, благодаря чему он снова дороже 1 900 долларов США за унцию.

Стоимость золота во вторник утром выросла на сохранении спроса на металл, благодаря чему он снова дороже 1 900 долларов США за унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 8,9 долларов, или на 0,47%, до 1 904,9 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 0,72%, до 23,84 доллара за унцию.

По словам аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch), которого цитирует газета Wall Street Journal, золото может оставаться в высоком спросе как инфляционный хедж и надежный актив из-за продолжающейся ситуации на Украине.

Фрич также отметил, что наблюдающийся рост доходности гособлигаций США не может в полной мере остановить увеличение цен на металл, а только замедлить его.