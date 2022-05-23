Золото подорожало на слабом долларе в понедельник утром

Цена золота в понедельник утром выросла на фоне более дешевого доллара.

Цена золота в понедельник утром выросла на фоне более дешевого доллара.

Как передает Report, wена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 11,34 доллара, или на 0,62%, до 1 853,43 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,95% — до 21,878 доллара за унцию.

Поддержку драгоценному металлу в понедельник утром оказывает индекс доллара, который снижается на 0,43%, до 102,7 пункта. Более дешевый доллар делает золото более выгодным для покупки.

Кроме того, по словам аналитиков Oanda, которые приводит газета Wall Street Journal, стоимость золота уверенно находится выше уровня 1 800 долларов и, похоже, может снова стать привлекательным, поскольку инвесторы ожидают очередного раунда продаж на фондовом рынке.