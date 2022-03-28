Золото подешевело на укреплении доллара и росте доходности гособлигаций США

Цена на золото в понедельник утром снизилась под давлением укрепляющегося доллара и роста доходности казначейских гособлигаций США.

Цена на золото в понедельник утром снизилась под давлением укрепляющегося доллара и роста доходности казначейских гособлигаций США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 10,6 долларов США, или на 0,54%, до 1 943,6 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевело на 1,14%, до 25,323 доллара за унцию.

Стоимость драгоценного металла находится под давлением доходности десятилетних US Treasuries, которая увеличивается до 2,529% с уровня предыдущего закрытия в 2,493%.

Кроме того, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США), который растет на 0,34%, до 99,12 пункта, делает драгоценный металл менее привлекательным для покупки.

Тем не менее, как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков, учитывая возможную напряженность в обозримом будущем, золото по-прежнему получает хорошую поддержку. "А учитывая, что цены на нефть, скорее всего, будут оставаться высокими дольше, инфляция и реальная возможность стагфляции, поразившей мировую экономику, также продолжают поддерживать золото", — считают эксперты.