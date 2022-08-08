Золото подешевело на ожиданиях дальнейшего повышения ставки ФРС США

Стоимость золота незначительно снизилась на перспективах дальнейшего повышения ставки Федрезервом (ФРС) США.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 2,75 доллара, или на 0,15%, до 1 788,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,24% — до 19,89 доллара за унцию.
На рынке драгоценного металла наблюдается отрицательная динамика, чему способствуют ожидания дальнейшего повышения учетной ставки ФРС после выхода данных по рынку труда в стране.
Так, безработица в июле снизилась до 3,5% с уровня июня в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 528 тыс. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне июня. Увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны прогнозировалось на уровне в 250 тыс.