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Жапаров: Турция списала внешний долг Кыргызстана в обмен на проекты "зеленой" экономики

Жапаров: Турция списала внешний долг Кыргызстана в обмен на проекты "зеленой" экономики Турция списала долг Кыргызстана в размере 62,3 млн долларов.
Финансы
5 ноября 2024 г. 12:16
Жапаров: Турция списала внешний долг Кыргызстана в обмен на проекты зеленой экономики

Турция списала долг Кыргызстана в размере 62,3 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Бишкеке.

По его словам, турецкая сторона списала внешний долг Кыргызстана, который образовался на конец текущего года, в обмен на проекты "зеленой" экономики.

В 2013 году Турция списала долг Кыргызстана в размере 50 млн долларов.

Ранее Германия также списала долг Кыргызстана в размере 14 млн долларов в обмен на реализацию "зеленых" инициатив.

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