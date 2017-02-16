Завотделом АП: Деятельность банковской системы в прошлом году вызвала обеспокоенность граждан

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ 2016 год стал одним из сложных и тяжелых для экономики Азербайджана, в частности, сильную обеспокоенность граждан вызвала деятельность банковской системы, и в Администрацию президента поступало очень много обращений в связи с банковскими операциями, выдачей кредитов.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан Администрации президента (АП) Сулейман Исмаилов.

По его словам, в связи с обращениями соответствующими структурами приняты и принимаются все необходимые меры: "Только по банковским вопросам Генпрокуратурой расследовано и отправлено на рассмотрение суда 52 уголовных дела. К ответственности привлечены некоторые страховые компании. Сейчас в направлении оздоровления банковской системы предпринимаются важные шаги и в этом вопросе ожидается серьезный поворот".

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров Азербайджана, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и предстоящим задачам, заявил, что самый большой удар по экономике страны нанес банковский сектор: "Поэтому в этом году также будут предприняты серьезные шаги, направленные на очистку, оздоровление, обеспечение прозрачности банковского сектора, приведение его в соответствие с международными стандартами. С лицами, нарушающими закон, и впредь будет вестись серьезная борьба”.