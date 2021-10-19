Завершился срок обращения первых облигаций SOCAR

17 октября завершился 5-летний срок обращения наиболее востребованных инвесторами корпоративных ценных бумаг SOCAR, сообщает Report.

17 октября завершился 5-летний срок обращения наиболее востребованных инвесторами корпоративных ценных бумаг SOCAR, сообщает Report.

В результате 20-го и последнего купонного погашения облигаций SOCAR на счета держателей облигаций был зачислен процентный доход в размере 1 млн 250 тыс. долларов США, а также основная сумма в размере 100 млн долларов. Таким образом, итоговая прибыль инвесторов за 5 лет достигла 25 млн долларов.

За период подписки спрос на облигации вырос более чем в два раза. Объем операций на вторичном рынке ценных бумаг превысил 202 млн долларов, совершено более 2 500 сделок.

Гражданам страны была представлена возможность альтернативных инвестиций. Сотни физических лиц, ранее не участвовавших в рынке ценных бумаг, впервые стали владельцами облигаций. Это дало стимул для привлечения новых инвесторов на местный рынок капитала. За 5-летний период 91% сделок и 75% объема операций с корпоративными облигациями на Бакинской фондовой бирже пришлось на облигации SOCAR. Объем операций с РЕПО превысил 36 млн долларов. Это позволило получить кредит под низкую процентную ставку, без потери ежеквартальных процентов, путем предоставления облигаций в качестве залога банку. В течение 5 лет облигации SOCAR торговались более чем в 72% возможных дней торга на бирже. Ежеквартальные выплаты процентов всегда производились в соответствии с графиком. Маркетмейкер непрерывно поддерживал ликвидность.

Напомним, что в настоящее время продолжается подписка на новые облигации SOCAR (до 29 октября). Приобрести облигации SOCAR можно будет в киосках облигаций SOCAR, созданных в центрах Службы ASAN № 1 и 5, а также в инвестиционных компаниях, действующих в нашей стране. Держатели облигаций первой эмиссии также могут участвовать в текущей подписке. Размещение облигаций состоится 1 ноября, а проценты будут выплачиваться ежеквартально. Срок обращения новых облигаций также составляет 5 лет.