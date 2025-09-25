Заседание азербайджано-сербской межправкомиссии состоится в октябре

Азербайджан и Сербия 9 октября в Белграде проведут 9-е заседание Межправительственной комиссии (МПК) по торговле и экономическому сотрудничеству.

Как сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства финансов Азербайджана, об этом говорилось в ходе встречи министра, сопредседателя МПК Сахиля Бабаева с председателем Национальной ассамблеи Сербии Аной Брнабич.

"Обсуждалось укрепление стратегического партнерства, реализация совместных проектов, инвестиции и перспективы сотрудничества. Бабаев подчеркнул важность межпарламентских связей и работы МПК, отметив инициативы 8-го заседания комиссии в Баку и предстоящее заседание в следующем месяце", - говорится в информации.

Стороны также отметили рост взаимных инвестиций и объема торгового оборота, который в 2024 году увеличился на 16,7%, достигнув $190,3 млн. Перспективными для развития сотрудничества названы сферы энергетики, инфраструктуры, авиации, сельского хозяйства и культурно-гуманитарные проекты.

Брнабич заявила, что отношения между двумя странами строятся на доверии и дружбе, однако текущие показатели не отражают реального потенциала. Она подчеркнула интерес азербайджанских инвесторов к недвижимости, сельскому хозяйству и другим сферам в Сербии.