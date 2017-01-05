Зампред Atabank покинул пост

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Зампред правления ОАО Atabank Эмиль Амиров покинул пост. Об этом сообщили Report из банка.

По информации, на его место пока нет назначения.

Напомним, что Atabank основан в 1993 году, входит в ООО AtaHolding. Уставный капитал банка равен 50 млн манатов. Акционерами банка являются AtaHolding (76%), Ашраф Камиль оглу Камилов (председатель Наблюдательного совета банка, первый зампред НС холдинга, 15,88%), Махир Ахмедага оглу Рафиев (советник министра налогов, 8,12%).