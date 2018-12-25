Замминистра: Изменения в Налоговом кодексе в пользу предпринимателей

Баку. 25 декабря REPORT.AZ/ "Первые предложения по изменениям в Налоговом кодексе мы направили в Кабинет министров в апреле".

Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель министра налогов Сахиб Алекберов на пресс-конференции.

По его словам, все изменения в Налоговом кодексе в пользу предпринимателей:

"Мы выяснили мнения экспертов и других сторон и направили предложение правительству. Узнав их позицию, направили законопроект в парламент. Впервые кодекс был заслушан в трех чтениях. Мы выслушали мнения депутатов и внесли некоторые коррективы. Все изменения в кодексе сделаны в пользу предпринимателей".