 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Замминистра: Изменения в Налоговом кодексе в пользу предпринимателей

    Баку. 25 декабря REPORT.AZ/ "Первые предложения по изменениям в Налоговом кодексе мы направили в Кабинет министров в апреле".

    Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель министра налогов Сахиб Алекберов на пресс-конференции.

    По его словам, все изменения в Налоговом кодексе в пользу предпринимателей: 

    "Мы выяснили мнения экспертов и других сторон и направили предложение правительству. Узнав их позицию, направили законопроект в парламент. Впервые кодекс был заслушан в трех чтениях. Мы выслушали мнения депутатов и внесли некоторые коррективы. Все изменения в кодексе сделаны в пользу предпринимателей".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi