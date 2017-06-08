Замминистра: Доступ на финансовые рынки по-прежнему затруднен

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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Доступ на финансовые рынки в Азербайджане по-прежнему затруднен, поэтому инвесторы вкладывают свои средства в акции.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиль Бабаев.

Он также отметил, что в настоящее время продолжаются меры по стимулированию экспорта из страны, необходима диверсификация в этой области: "В последние 2 года в Азербайджане проведены реформы и достигнуты результаты. За первые четыре месяца года экспорт ненефтяной продукции увеличился на 26%, в том числе сельскохозяйственных товаров - 44%, промышленных товаров - 15%. Тем не менее, в настоящее время 85% экспорта приходится на нефть и нефтепродукты. Поэтому существует потребность в диверсификации экспорта. Мы должны производить конкурентоспособную и высококачественную продукцию. Мы можем экспортировать множество товаров на рынки России, Казахстана, Китая, стран Персидского залива и Европы".