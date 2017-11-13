Заместитель министра: Увеличение бюджетных расходов может привести к последствиям

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Бюджетные расходы в следующем году увеличены примерно на 3 млрд манатов, а их дальнейшее увеличение может привести к различным экономическим последствиям.

Как сообщает Report, об этом сказал замминистра финансов Азербайджана Азер Байрамов, отвечая на предложения депутатов о выделении дополнительных средств из бюджета в различные отрасли.

Он отметил, что в бюджете заложена наиболее приемлемая базовая цена нефти: "Сегодня у Государственного нефтяного фонда достаточно средств, и мы будем использовать их, когда возникнет необходимость. Ожидаемая цена нефти в 2018 году не является пессимистичным вариантом, близка к реальности".

Заместитель министра сказал, что рост в сфере здравоохранения во многом связан с пилотными проектами по медицинскому страхованию, не согласившись с мнением депутатов о том, что бюджет не социально, а строительно-направленный: "36,6% бюджета составляют социально ориентированные средства. Инвестиции растут с каждым годом, а инвестиции являются частью мер социальной защиты".

Он также отметил, что выделение средств для строительства незавершенных спортивных объектов более целесообразно, потому что у этих объектов нет хорошего опыта самофинансирования.

По его словам, увеличение расходов на топливо, бензин и электричество в государственном бюджете на 2018 год не означает рост цен в будущем: "Увеличение этих расходов означает, что в бюджете учтены цены уже после роста".