​Закрылись три филиала Bank of Baku

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ ОАО Bank of Baku распространило официальную информацию о приостановке деятельности трех филиалов в Баку. Это филиал "28 мая", расположенный по адресу Насиминский район, ул. Рашида Бейбутова, 17, филиал "Бабек", расположенный по адресу Низаминский район, проспект Бабека, квл. 2269, филиал "Ени Гюнешли", находящийся по адресу пос. Ени Гюнешли, массив D, ул. Гюнешли.

Как официально сообщили Report в банке, это решение принято в соответствии с политикой оптимизации филиальной сети.

В рамках принятого акционерами Bank of Baku трехлетнего плана "новых перспектив", банк начал процесс оптимизации филиальной сети, направленный на обеспечение устойчивой доходности и эффективности. В соответствии с процессом оптимизации, расположенные на близком расстоянии и имеющие небольшую клиентскую базу маленькие филиалы будут объединены с находящимися на той же территории большими филиалами.

По информации, имеющий маленький штат сотрудников из-за небольшого объема филиал "28 мая", который часто становился причиной недовольства клиентов из-за отсутствия оперативности обслуживания, будет присоединен к филиалу "С.Вургун".

В то же время филиал "Бабек", специализирующийся на автокредитах, из-за снижения спроса на данный вид кредитования будет присоединен к филиалу "Нефтчиляр".

Недавно открытый в качестве пилотного проекта филиал "Ени Гюнешли" вследствие слабого потока клиентов из-за своей удаленности будет присоединен к филиалу "Бакиханов".

Сотрудники данных филиалов продолжат деятельность в других филиалах банка.

Согласно утвержденному трехлетнему плану, в следующем году ожидается объединение еще одного филиала.

На сегодняшний день совокупный капитал банка составляет 107 млн. манатов (требуемый - 50 млн. манатов), коэффициент адекватности капитала равен примерно 17% (требуемый - 12%), отношение ликвидных активов к общим активам составляет примерно 20%.