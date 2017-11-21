За последние 10 лет Государственный нефтяной фонд перечислил в госбюджет 76 млрд долларов

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Заложенная в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год цена нефти на уровне 45 долларов за баррель позволит достичь намеченных целей.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде в ходе обсуждения бюджетного пакета на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса: "Трансферты из Государственного нефтяного фонда в госбюджет за последние 10 лет составили 76 млрд долларов. Без этого Азербайджан столкнулся бы с рисками".

Председатель комитета отметил, что, несмотря на снижение добычи нефти в 2018 году, в стране прогнозируется общий экономический рост: "Важнейшим вопросом является развитие перерабатывающей промышленности, темпы индустриализации увеличились, объемы производства новых индустриальных парков превысили 600 млн манатов".

"Необходимо наращивать этот потенциал, индустриальные парки в регионах формируют промышленность страны, а тенденции в формировании доходов меняются в пользу регионов. В будущий товарооборот будет расти, что окажет положительное влияние на экономику Азербайджана", - сказал Самедзаде.

Депутат добавил, что Азербайджан является одной из стран с наименьшими объемами задолженности: "В стране разработана стратегия заимствования".

З. Самедзаде отметил, что необходимо повысить доверие к коммерческим банкам, должен быть установлен консенсус между банками и населением.