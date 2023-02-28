Юсиф Абдуллаев: Ненефтяной экспорт Азербайджана в этом году может составить 3,5 млрд долларов

Экспорт ненефтяной продукции в Азербайджане в 2023 году ожидается на уровне 3,4-3,5 млрд долларов США.

Ненефтяной экспорт Азербайджана в этом году может составить 3,4-3,5 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPOMO) при Министерстве экономики Юсиф Абдуллаев сказал на пресс-конференции, посвященной итогам работы Фонда в 2022 году и предстоящим задачам.

По его словам, в 2022 году этот показатель впервые в истории Азербайджана превысил 3 млрд долларов, увеличившись на 12,3%.

Абдуллаев отметил, что в 2021 году ненефтяной экспорт находился на уровне 2 млрд 713 млн долларов, а в 2022 году - 3 млрд 48 млн долларов: "В январе 2023 года ненефтяной экспорт увеличился на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 285 млн долларов. Если экспорт сохранит тенденцию роста, то в этом году мы ожидаем, что показатель достигнет 3,4-3,5 млрд долларов".