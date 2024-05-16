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ЕБРР повысил прогноз экономического роста в Азербайджане

ЕБРР повысил прогноз экономического роста в Азербайджане Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что в этом году реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в Азербайджане увеличится на 3,1% по сравнению с прошлым годом.
Финансы
16 мая 2024 г. 21:04
ЕБРР повысил прогноз экономического роста в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что в этом году реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в Азербайджане увеличится на 3,1% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете "Региональные экономические перспективы" ЕБРР.

Согласно документу, это на 0,6 процентного пункта больше, чем прогноз банка, опубликованный в сентябре.

ЕБРР ожидает, что реальный экономический рост в Азербайджане составит 2,7% в 2025 году.

Банк заявил, что экономика Восточной Европы и Кавказского региона, куда входит Азербайджан, вырастет на 3,5% в этом году (на 0,4 процентного пункта больше) и на 4,9% в следующем.

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Версия на английском языке EBRD updates its forecasts for economic growth in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке EBRD Azərbaycanda iqtisadi artıma dair proqnozunu artırıb

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