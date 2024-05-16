ЕЦБ предостерег Европу из-за негативных рисков в связи с высоким госдолгом

Страны ЕС стали более уязвимы для негативных потрясений из-за неспособности сократить свой государственный долг.

Страны ЕС стали более уязвимы для негативных потрясений из-за неспособности сократить свой государственный долг.

Как передает Report, об этом заявляет Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Сочетание высоких уровней долга и лояльной налогово-бюджетной политики отталкивает инвесторов. Это, в свою очередь, может привести к еще большему росту заимствований и оказать негативное влияние на финансовую стабильность, предупредил регулятор.

Основным тормозом для роста экономики региона остаются структурные проблемы. Озабоченность также вызывают признаки роста убытков в коммерческой недвижимости, отметили в ЕЦБ.

Предупреждение регулятора последовало после того, как Еврокомиссия опубликовала обновленные экономические прогнозы на ближайшие два года. По новым оценкам, рост ВВП еврозоны в 2024 году составит 0,8% (1,2% в предыдущем прогнозе), а в 2025 году — 1,4% (было 1,6%).