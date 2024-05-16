Болгария намерена отсудить у "Газпрома" 400 млн евро за прекращение поставок газа

Болгарская компания "Булгаргаз" намерена добиваться компенсации ущерба в связи с прекращением российским "Газпромом" поставок газа два года назад в размере около 400 млн евро.

Болгарская компания "Булгаргаз" намерена добиваться компенсации ущерба в связи с прекращением российским "Газпромом" поставок газа два года назад в размере около 400 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге сообщил министр энергетики в техническом правительстве страны Владимир Малинов.

"В соответствии с условиями договора с компанией "Газпром экспорт", мы передадим наши претензии компании и дадим краткий срок, чтобы этот вопрос был урегулирован. Если этого не случится, то заведем дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже", - сообщил министр.