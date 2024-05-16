Товарная биржа: Потенциал сотрудничества Азербайджана и Беларуси в биржевой сфере реализуется частично

Объем сделок, заключенных азербайджанскими компаниями на торгах Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) в январе – апреле 2024 года, составил $38 млн.

Объем сделок, заключенных азербайджанскими компаниями на торгах Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) в январе – апреле 2024 года, составил $38 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство БЕЛТА, такие данные приводит БУТБ.

Согласно данным, по сравнению с показателем января--апреля прошлого года, сумма этих сделок увеличилась в 14,5 раза.

"Высокие темпы роста биржевого товарооборота азербайджанских пользователей торговой платформы БУТБ обусловлены значительным увеличением поставок в Азербайджан белорусской пилопродукции", - отмечает биржа.

В частности, за первые четыре месяца текущего года белорусские деревообрабатывающие предприятия, аккредитованные на БУТБ, реализовали на азербайджанский рынок 212 тыс. кубометров пиломатериалов.

"В результате прошлогодний показатель экспортных продаж был превышен в 11 раз, а Азербайджан занял второе место после Китая по объемам закупок лесопродукции через биржу", - сообщает БУТБ.

В бирже отмечают, что важнейшим фактором, обеспечившим положительную динамику объемов биржевой торговли с Азербайджаном, стало расширение пула активных участников торгов из этой страны. "Если в январе - апреле прошлого года сделки регулярно заключали только 8-10 азербайджанских компаний, то сейчас можно говорить о более чем 40 постоянных покупателях. В целом же за год количество аккредитованных на бирже резидентов Азербайджана выросло вдвое и в настоящее время составляет 106 компаний и индивидуальных предпринимателей", - указывает БУТБ.

Вместе с тем представители биржи отмечают, что потенциал сотрудничества Беларуси и Азербайджана в биржевой сфере пока реализуется лишь частично ввиду ограниченного ассортимента товаров, вовлеченных во взаимную торговлю.

"На сегодняшний день основу белорусско-азербайджанской биржевой торговли составляет продукция деревообработки. Это, безусловно, ограничивает возможности для дальнейшего роста товарооборота. Поэтому приоритетная задача на этот и последующие годы - диверсификация товарной номенклатуры за счет сельхозпродукции и товаров промышленного назначения.", - рассказали в БУТБ.