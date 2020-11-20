«Я ВЫПИШУ ВАМ ЧЕК» - Скоро в Азербайджане появится новая форма оплаты

В 2021 году планируется весь процесс с чековым расчетом, перевести на электронный формат

Помните фразу, очень популярную в западных фильмах, - «Я выпишу вам чек на любую сумму» или «Вот вам чек, впишите в него любую сумму»? Так вот очень скоро – примерно через год - нечто подобное можно будет часто слышать и в Азербайджане.

Дело в том, что как только регулятивные функции банковским сектором отошли к Центробанку Азербайджана, тот начал особенно тесно общаться с предпринимателями, пытаясь внести свою лепту в налаживание взаимопонимания между бизнесом и банками. Ведь недовольство низким уровнем участия банков в реальном секторе высказывалось не раз на самом высоком уровне…

Так вот, одной из предложенных Конфедерацией предпринимателей Азербайджана (ASK) и с воодушевлением воспринятых Центробанком идей стало применение в стране опыта по ведению расчетов в торговых операциях на основе чеков.

Как объяснили в ASK, если у вас для приобретения товара или услуги в каком-либо хозяйствующем субъекте не будет при себе наличности, вы можете осуществить торговую операцию, предоставив чек и взяв обязательство по оплате на определенную дату. С помощью чека владелец предписывает банку разрешение передать указанную сумму человеку, на которого выписывает бланк. Обладатель чека указывает на документе сумму и срок действия. Деньги держатель чека может получить только в том банке, где владелец чековой книги открыл счет.

Проще говоря, это своеобразная форма покупки товара «в долг», правда, с условием оплаты в пределах конкретной даты и заверением чеком от конкретного банка. То есть, выгода здесь обоюдная – с одной стороны покупатель имеет возможность приобрести товар в данный момент, а оплатить его позже, с другой, на основе чека продавец получает гарантию от банка, что оплата будет произведена в определенное время. Это сильно напоминает механизм предоставления кредитной линии на банковской карте, только в данном случае вы берете у банка в долг в буквальном смысле, без процентных обязательств. То есть, по сути, это выгоднее условий потребительских кредитов с учетом их порой «драконовских» наценок.

Как заявил на последнем заседании Совета по сотрудничеству с предпринимателями при правлении ЦБА главный банкир страны Эльман Рустамов, применение этого механизма создаст условия для того, чтобы бизнес-расчеты стали более прозрачными, а товарооборот в стране возрос. Кроме того, стороны торговых операций будут меньше нуждаться в ежедневной ликвидности, т.е., проще говоря, наличных денег, что, соответственно, повлияет и на общий объем оборота наличности в стране. Предоставив чек в качестве обеспечения, предприниматель сможет привлечь у банка дополнительные ресурсы.

В конечном итоге это должно повлиять на рост экономической активности, поскольку именно в период «разгула» потребительского кредитования показатели объема торговых операций в стране были достаточно высокими. Сегодня же по настоянию регулятора с одной стороны и росту числа проблемных кредитов с другой банки стараются снизить объем потребкредитов в своем кредитном портфеле. Соответственно, нужен альтернативный инструмент.

Получается все очень гладко и позитивно, как в фильмах про красивую жизнь, когда главный герой достает чековую книжку и золотой «паркер», красиво расписывается на вытянутой бумажке и отрывает ее от корешка с приятным хрустом. При этом кажется, что владелец книжки берет финансы из воздуха. Но так ли это на самом деле?

Дело в том, что в мировой практике, получить чековую книжку в банке не так-то просто – здесь, как и в случае с кредитной линией обязательно необходимо заверить банк в наличии постоянного «прозрачного» дохода. Затем нужно открыть счет в банке, посредством которого и будут оплачиваться выписанные чеки.

Однако при всем этом, если для продавца и покупателя риски при чековых взаиморасчетах минимальны, для банков они присутствуют. Например, во время экономического кризиса в Турции в начале 2000-х годов банки столкнулись наличием с большого количества операций с чеками, за которыми не стояли «живые деньги».

Именно поэтому, как и в кредитных линиях, на чековые операции также вводятся определенные лимиты. Правда, преимуществом последних является именно то, что эти лимиты, как правило, значительно превышают рамки доступности кредитов.

Правда, есть еще один момент. Несмотря на то, что бланками в мировой практике пользуются и физические, и юридические лица, у обычных граждан чековые книжки теперь не так популярны. Разве что для оплаты дорогостоящих крупных покупок. А вот юридические лица и компании пользуются чековыми книжками достаточно активно, даже для того чтобы оплатить закупки для офиса канцтоваров или продуктов.

Также в целесообразности этого инструмента может вызвать сомнение и то, что в период цифровизации большинства банковских услуг ношение в правом кармане пиджачка чековой книжки, как в старые добрые времена, как-то сложно представить. На это в пресс-службе ASK отметили, что в настоящее время в Турции уже приступили к переходу от бумажных чеков к цифровым, и Азербайджан обязательно изучит этот опыт с тем, чтобы изначально у нас применялись бы электронные чеки.

«Как стало известно на встрече с ЦБА, создание аналогичного механизма в Азербайджане уже стартовало. Предполагается, что проект будет запущен в конце 2021-го года, и будет создан на основе самой современной и функциональной платформы. Система предусматривает перевод на электронный формат всего процесса с чековым расчетом, что максимально снизит возможности для сокрытия реального экономического оборота и рисков при ведении торговых операций», - отметили в пресс-службе ASK.

Кстати, Конфедерация уже организовала встречу с предпринимателями, на которой им объяснили выгоды от взаиморасчетов на основе чеков. И вроде бы все остались довольны этой идеей.

Надо сказать, что в Азербайджане этот механизм создается практически «с нуля», и пока неизвестно подключатся ли к нему все банки. И вообще, выгодно ли это банкам, учитывая указанные выше риски? Как считают сами банкиры, любой механизм, способный разнообразить продуктовую сетку банковских услуг, – только им на пользу. Да, может это и не столь прибыльный инструмент, как кредиты, но в мировой практике он считается менее рискованным, так как популярен, как было сказано выше, среди лиц, имеющих постоянный доход и возможность оплачивать дорогостоящие покупки.

В любом случае, чековые расчеты помогут диверсифицировать доходы банков, снизить их явную зависимость от процентов по кредитам, а также в целом создадут еще один способ доступа населения и предпринимателей к финансовым ресурсам.

Эксперт Гулу Нуриев