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Western Union приостановила денежные переводы из США на Кубу

Western Union приостановила денежные переводы из США на Кубу Платежная система Western Union временно не осуществляет денежные переводы на Кубу из США по причине технических проблем.
Финансы
9 февраля 2024 г. 04:27
Western Union приостановила денежные переводы из США на Кубу

Платежная система Western Union временно не осуществляет денежные переводы на Кубу из США по причине технических проблем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Associated Press.

"Существуют технические проблемы с обработкой транзакций на острове, - приводит агентство слова представителя компании. - Операции Western Union стабильны, поэтому это изолированная проблема, связанная с денежными переводами, отправляемыми только из США на Кубу".

Отмечается, что ее осуществление услуг были прерваны с 28 января. В конце января власти Кубы сообщали о сбоях в работе системы платежей, которая подверглась кибератаке из-за рубежа.

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Версия на азербайджанском языке “Western Union” ABŞ-dan Kubaya pul köçürmələrini dayandırıb

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