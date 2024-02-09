Western Union приостановила денежные переводы из США на Кубу

Платежная система Western Union временно не осуществляет денежные переводы на Кубу из США по причине технических проблем.
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"Существуют технические проблемы с обработкой транзакций на острове, - приводит агентство слова представителя компании. - Операции Western Union стабильны, поэтому это изолированная проблема, связанная с денежными переводами, отправляемыми только из США на Кубу".
Отмечается, что ее осуществление услуг были прерваны с 28 января. В конце января власти Кубы сообщали о сбоях в работе системы платежей, которая подверглась кибератаке из-за рубежа.