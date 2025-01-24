Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро

В результате аудита, проведенного Счетной палатой в ЗАО "Бакинский метрополитен", выявлено искусственное завышение себестоимости пассажирских перевозок.

В результате аудита, проведенного Счетной палатой в ЗАО "Бакинский метрополитен", выявлено искусственное завышение себестоимости пассажирских перевозок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

Согласно информации, в результате аудита было установлено, что субсидии на пассажироперевозки не регулировались должным образом. Так, полученные свободные средства необоснованно выплачивались наемным работникам в качестве вознаграждений. Эти платежи были отнесены к расходам, вычитаемым из доходов, что привело к увеличению себестоимости пассажирских услуг.

В ходе аудита выявлено оформление работ на 559,7 тыс. манатов без экспертизы проектно-сметной документации и несоответствие строительным нормам работ на сумму 712,9 тыс. манатов.

ЗАО "Бакинский метрополитен" заключило 262 прямых договора на 868,6 тыс. манатов без соблюдения процедуры закупок, что нарушило конкурентную среду. Отмечены пробелы в работе тендерной комиссии, возникновение дебиторской задолженности и отсутствие штрафных санкций.

Даны рекомендации по устранению нарушений, взысканию дебиторской задолженности в размере 13,6 тыс. манатов, приведению строительно-монтажных работ в соответствие с нормативами и завершению проектов.