Вюсал Халилов: Развитие кадров в финтехе способствует созданию новых цифровых продуктов

Развитие кадрового потенциала в сфере финтеха будет способствовать созданию новых цифровых продуктов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центробанка Азербайджана Вюсал Халилов на церемонии открытия лаборатории "FinTech Lab" в Азербайджанском техническом университете.

По его словам, создание лаборатории придаст дополнительный импульс развитию данного направления.

"Кроме того, у ЦБА есть стратегия развития сектора, охватывающая ряд мер. В этом контексте развитие платежных систем и совершенствование QR-системы окажут нам существенную поддержку", - отметил он.

Халилов подчеркнул, что одним из ключевых вызовов цифровизации на сегодняшний день является именно формирование квалифицированного кадрового потенциала.

Он подчеркнул, что цифровые финансы уже превратились в один из основных инструментов, ускоряющих развитие экономики страны.

По его словам, отчеты Всемирного банка и Банка международных расчетов за последние 10 лет также свидетельствуют о том, что цифровые финансы стали ключевым механизмом в повышении финансовой доступности и стимулировании экономического роста. То есть цифровые финансы уже не выполняют лишь вспомогательную функцию.

Халилов также напомнил, что на совещании, состоявшемся 11 февраля под председательством президента Азербайджана, было подчеркнуто, что цифровизация и развитие искусственного интеллекта входят в число стратегических приоритетов страны. "Если посмотреть на уровень цифровизации финансового сектора за последние 8 лет, то, безусловно, это наиболее цифровизированная отрасль в стране", - добавил он.