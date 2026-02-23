Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Вюсал Халилов: Развитие кадров в финтехе способствует созданию новых цифровых продуктов

    Финансы
    • 23 февраля, 2026
    • 12:50
    Вюсал Халилов: Развитие кадров в финтехе способствует созданию новых цифровых продуктов

    Развитие кадрового потенциала в сфере финтеха будет способствовать созданию новых цифровых продуктов.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центробанка Азербайджана Вюсал Халилов на церемонии открытия лаборатории "FinTech Lab" в Азербайджанском техническом университете.

    По его словам, создание лаборатории придаст дополнительный импульс развитию данного направления.

    "Кроме того, у ЦБА есть стратегия развития сектора, охватывающая ряд мер. В этом контексте развитие платежных систем и совершенствование QR-системы окажут нам существенную поддержку", - отметил он.

    Халилов подчеркнул, что одним из ключевых вызовов цифровизации на сегодняшний день является именно формирование квалифицированного кадрового потенциала.

    Он подчеркнул, что цифровые финансы уже превратились в один из основных инструментов, ускоряющих развитие экономики страны.

    По его словам, отчеты Всемирного банка и Банка международных расчетов за последние 10 лет также свидетельствуют о том, что цифровые финансы стали ключевым механизмом в повышении финансовой доступности и стимулировании экономического роста. То есть цифровые финансы уже не выполняют лишь вспомогательную функцию.

    Халилов также напомнил, что на совещании, состоявшемся 11 февраля под председательством президента Азербайджана, было подчеркнуто, что цифровизация и развитие искусственного интеллекта входят в число стратегических приоритетов страны. "Если посмотреть на уровень цифровизации финансового сектора за последние 8 лет, то, безусловно, это наиболее цифровизированная отрасль в стране", - добавил он.

    Вюсал Халилов ЦБА Центробанк Азербайджана финтех-технологии кадры
    AMB: Fintexdə kadr potensialının gücləndirilməsi yeni rəqəmsal məhsulların yaranmasını sürətləndirəcək
    CBA deputy chair: Fintech talent development to boost digital products

    Последние новости

    13:17
    Фото

    В Баку проходит фотовыставка "Ходжалы: Голоса безмолвных в объективе Резы Дегати"

    Внутренняя политика
    13:13

    Госслужба по вопросам имущества в 2025 году оказала около 3 млн электронных услуг

    Бизнес
    13:13

    В Грузии иностранцам без ВНЖ запретили оказание услуг в ряде сфер

    В регионе
    13:03

    Итальянский рефери во второй раз будет судить матч "Карабаха" против команды из Англии

    Футбол
    12:55

    В Казахстане аэропорт оштрафован на $29 тыс. за незаконные сборы

    В регионе
    12:50

    Вюсал Халилов: Развитие кадров в финтехе способствует созданию новых цифровых продуктов

    Финансы
    12:45

    Завтра в Баку ожидается изморось

    Экология
    12:40

    Цены на газ в Европе упали на 3,5%

    Энергетика
    12:33

    Президент утвердил Конвенцию ООН "О противодействии киберпреступности"

    Другие
    Лента новостей