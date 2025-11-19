Вюсал Гасымлы: Банковский сектор проходит этап пересечения цифровизации и новых угроз

Банковский сектор Азербайджана переживает период, когда цифровая трансформация сопровождается ростом угроз безопасности.

Как сообщает Report, об этом на IX Международном банковском форуме (IBF-2025) в Баку заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

Он отметил, что управление на основе данных, цифровые экосистемы, переход от открытого банкинга к открытому финансовому пространству, расчеты в реальном времени и внедрение искусственного интеллекта формируют новые стандарты в банковской сфере.

"Поведение потребителей меняется, технологии ускоряются, а риски принимают более сложную форму. Основная задача банковского сектора - сбалансировать инновации с безопасностью, обеспечить переход к устойчивым и надежным системам. Новая банковская модель уже не строится только на предоставлении услуг, она также формируется на основе управления, основанного на данных, прогнозирования рисков с помощью искусственного интеллекта, обнаружения инцидентов в реальном времени и внедрения прогрессивных регуляторных стандартов", - сказал Гасымлы.

Искусственный интеллект и большие данные, подчеркнул он, открывают новые возможности в оценке кредитных, ликвидных, рыночных и операционных рисков, а внедрение современных технологий позволяет выстраивать более устойчивые и надежные системы.

Гасымлы также добавил, что экосистемный подход, сотрудничество с финтех-компаниями и гибкое регулирование становятся важными условиями устойчивого развития банковского сектора.