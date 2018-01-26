Высокий суд Лондона поддержал требования зарубежных кредиторов к МБА

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Высокий суд Лондона поддержал требования российского Сбербанка и компании Franklin Templeton к Международному банку Азербайджана (МБА).

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, требования связаны с задержкой процесса реструктуризации долгов МБА.

В мае МБА получил решение Высокого суда Лондона о моратории на удовлетворение требований кредиторов. Реструктуризация велась в рамках азербайджанского законодательства и должна была завершиться 30 января 2018 года. МБА попросил продлить мораторий после 30 января, но Сбербанк и Franklin Templeton выступили против этого, свидетельствует решение суда от 18 января.

Сбербанк в 2016 году выдал МБА кредит на 20 млн долларов на сделки по торговому финансированию. Franklin Templeton являлся держателем облигаций МБА с погашением в 2019 году на 500 млн долларов. Оба кредитора не согласились с планом реструктуризации.