Замминистра: Выездные налоговые проверки в Азербайджане сократились в 3 раза

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В этом году число выездных налоговых проверок в Азербайджане сократилось втрое по сравнению с предыдущим годом.
Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра налогов Сахиб Алекберов на пресс-конференции.
"Министерство не хочет беспокоить налогоплательщиков. В 2018 году было проведено всего 1 500 выездных налоговых проверок. Это означает одну проверку на каждые 300 налогоплательщиков", - сказал он.
Tural İbadlıАвтор новости