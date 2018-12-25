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    Замминистра: Выездные налоговые проверки в Азербайджане сократились в 3 раза

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В этом году число выездных налоговых проверок в Азербайджане сократилось втрое по сравнению с предыдущим годом.

    Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра налогов Сахиб Алекберов на пресс-конференции.

    "Министерство не хочет беспокоить налогоплательщиков. В 2018 году было проведено всего 1 500 выездных налоговых проверок. Это означает одну проверку на каждые 300 налогоплательщиков", - сказал он.

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