ВВП Великобритании может упасть максимальными за 300 лет темпами

Британия объявила о снижении расходов на помощь зарубежным странам до 0,5% ВВП и о заморозке повышения зарплат госслужащим, за исключением медработников

Экономика Великобритании зафиксирует максимальный более чем за 300 лет спад в этом году, притом что объем государственных заимствований увеличится до рекорда для мирного периода.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, это прогнозирует Управление бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR).

Согласно прогнозу OBR, который озвучил в среду министр финансов Великобритании Риши Сунак в парламенте, ВВП страны сократится на 11,3% в 2020 году в результате пандемии коронавируса. Объем госзаимствований за финансовый год, завершающийся в марте 2021 года, достигнет 394 млрд фунтов стерлингов (526 млрд долларов США), что соответствует почти 20% ВВП, ожидают в OBR.

Правительство Великобритании вливает крупные объемы средств в экономику, чтобы смягчить последствия кризиса, вызванного пандемией. Власти реализуют антикризисную программу объемом 895 млрд фунтов, и вынуждены наращивать заимствования для ее финансирования.

"Эпидемиологическая ситуация в стране остается чрезвычайной, а экономические проблемы только начинаются", – заявил Сунак.

По прогнозам OBR, экономика Великобритании не вернется к докризисным уровням раньше конца 2022 года, а ее объем в 2025 году будет примерно на 3% меньше, чем ожидалось в марте.

В среду Сунак обнародовал план государственных расходов, предусматривающих инвестиции в инфраструктурные проекты в размере 27 млрд фунтов в 2021-2022 гг. Это, как ожидается, поддержит занятость в стране. Безработица в Великобритании, по оценкам OBR, достигнет пика на уровне 7,5% (порядка 2,6 млн безработных) во втором квартале 2021 года, после чего начнет снижаться. Сунак также объявил о сокращении Британией расходов на помощь зарубежным странам до 0,5% ВВП с 0,7% ВВП и о заморозке повышения зарплат госслужащим, за исключением медицинских работников.

