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Report Georgia

ВВП Германии сократился на рекордные 9,7%

ВВП Германии сократился на рекордные 9,7% Эти результаты несколько лучше предварительных данных, опубликованных месяц назад
Финансы
25 августа 2020 г. 16:31

По итогам второго квартала германская экономика сократилась на 9,7% по сравнению с предыдущим кварталом, а по сравнению с прошлым годом объем ВВП сократился и вовсе на 11,3%.

Как передает Report со ссылкой на данные Федерального статистического агентства Германии (Destatis),

Эти результаты несколько лучше предварительных данных, опубликованных месяц назад. Тем не менее сокращение экономики по отношению к первому кварталу года оказалось рекордным с 1970 года, когда стали публиковаться ежеквартальные отчеты.

Под влиянием пандемии COVID-19 потребительские расходы в этом квартале сократились на 10,9% по сравнению с началом года, капиталовложения — на 19,6%, а экспорт рухнул на 20,3%.

«Второй квартал был полной катастрофой,— приводит слова экономиста VP Bank Томаса Гитцеля агентство Reuters.— Независимо от того, идет ли речь об инвестициях, частном потреблении, экспорте или даже импорте — все в состоянии свободного падения».

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