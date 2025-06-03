Счетная палата: Юрлица публичного права в 2024 году освоили более 9 млрд манатов

Счетная палата: Юрлица публичного права в 2024 году освоили более 9 млрд манатов

В 2024 году юридические лица публичного права в Азербайджане, помимо государственного заказа, освоили в общей сложности более 9 млрд манатов по различным направлениям государственного бюджета.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмаммедов на заседании Милли Меджлиса, где обсуждался законопроект об исполнении бюджета за 2024 год.

"В эту сумму включены расходы на государственные капитальные вложения, восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий, резервные фонды, а также расходы по другим направлениям, не связанным с государственным заказом. Мы еще раз подчеркиваем необходимость совершенствования механизмов заказа для юрлиц, в том числе освоения средств при сопровождении казначейства. Вместе с тем, в отчетном году было выдано примерно 8 млн манатов бюджетных кредитов, 500 млн манатов государственных субсидий и ссуд", - отметил он.