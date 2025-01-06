Вугар Гюльмамедов: Ряд структур формально относятся к процессу прогнозирования

В Азербайджане ряд структур формально подходят к процессу прогнозирования использования государственных средств.

В Азербайджане ряд структур формально подходят к процессу прогнозирования использования государственных средств.

Об этом в интервью Report заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.

"Я хотел бы остановиться на нескольких моментах, связанных с исполнением бюджета. Они показывают необходимость повышения дисциплины некоторыми организациями, финансируемыми из бюджета. Согласно данным об исполнении бюджета, за первые 11 месяцев был зафиксирован значительный профицит. Это примерно 3 миллиарда манатов. Если учесть остатки на начало года и финансирование дефицита в течение года эта сумма будет еще больше. В качестве причин этого я могу отметить несвоевременное исполнение бюджета (выделенных средств), относительно формальный подход некоторых организаций к процессу прогнозирования госсредств, несвоевременное проведение закупок, неправильное проведение оформления расходов, неправильное управление инвестиционными проектами заказчиками. Это подтверждается проведенными аудитами", - сказал он.

По его словам, в прошлом году Счетная палата подготовила и представила 9 заключений по госбюджету и бюджетам отдельных структур, входящих в бюджетный пакет. "4 из них связаны с бюджетными прогнозами на 2025 год. В них мы прокомментировали выявленные проблемы в государственных финансах и дали наши рекомендации по совершенствованию управления ими", - подчеркнул Гюльмамедов.

С полным тестом интервью с Вугаром Гюльмамедовым можно ознакомиться по ссылке.