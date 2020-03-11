Вугар Гюльмамедов: Правительство способно управлять бюджетными рисками

"Правительство Азербайджана способно управлять всеми рисками, связанными с государственным бюджетом".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, отвечая на вопрос о влиянии снижения мировых цен на нефть на исполнение бюджетных обязательств.

"В заключениях на проекты госбюджета на 2019 год и на 2020 год мы указали на все возможные риски, связанные с устойчивостью бюджета. Риски всегда присутствуют. Основной задачей правительства является эффективное управление ими, принятие превентивных мер. Считаю, что правительство готово к этому. В целом, мы не думаем, что цены на нефть останутся низкими в течение длительного времени", - отметил он.