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Вугар Байрамов: В Азербайджане важно создать независимый фискальный институт

Вугар Байрамов: В Азербайджане важно создать независимый фискальный институт В будущем важно создать в Азербайджане независимый фискальный институт и усилить самоконтроль аудита, проводимого Счетной палатой.
Финансы
12 апреля 2023 г. 15:04
Вугар Байрамов: В Азербайджане важно создать независимый фискальный институт

В будущем важно создать в Азербайджане независимый фискальный институт и усилить самоконтроль аудита, проводимого Счетной палатой.

Как сообщает Report, об этом депутат Вугар Байрамов сказал на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В.Байрамов отметил, что это одно из институциональных изменений, предлагаемых Международной организацией высших органов аудита (INTOSAI) и другими международными структурами, которые необходимо осуществить в Азербайджане.

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Версия на английском языке Vugar Bayramov: Important to establish independent fiscal institution in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Vüqar Bayramov: "Azərbaycanda müstəqil fiskal institutun yaradılması vacibdir"

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