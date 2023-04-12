Вугар Байрамов: В Азербайджане важно создать независимый фискальный институт

В будущем важно создать в Азербайджане независимый фискальный институт и усилить самоконтроль аудита, проводимого Счетной палатой.

В будущем важно создать в Азербайджане независимый фискальный институт и усилить самоконтроль аудита, проводимого Счетной палатой.

Как сообщает Report, об этом депутат Вугар Байрамов сказал на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В.Байрамов отметил, что это одно из институциональных изменений, предлагаемых Международной организацией высших органов аудита (INTOSAI) и другими международными структурами, которые необходимо осуществить в Азербайджане.