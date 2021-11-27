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ВТО отложила первую за 4 года министерскую конференцию из-за пандемии

ВТО отложила первую за 4 года министерскую конференцию из-за пандемии Всемирная торговая организация (ВТО) отложила проведение своей 12-й министерской конференции, которая должна была состояться в Женеве с 30 ноября по 3 декабря.
Финансы
27 ноября 2021 г. 06:55
ВТО отложила первую за 4 года министерскую конференцию из-за пандемии

Всемирная торговая организация (ВТО) отложила проведение своей 12-й министерской конференции, которая должна была состояться в Женеве с 30 ноября по 3 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу в Twitter замгендиректора ВТО Анабель Гонсалес.

"Двенадцатая министерская конференция ВТО отложена", - написала она. Как подчеркнула Гонсалес это решение, принятое председателем Генерального совета и генеральным директором ВТО, нашло поддержку у всех членов организации. "Это правильное решение. Работа должна быть продолжена и будет продолжена", - отметила она.

В свою очередь постпред Великобритании при ВТО Саймон Мэнли также информировал в субботу в Twitter о том, что форум отложен. Он сослался на гендиректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеалу, пояснив, что причиной такого решения послужила "ситуация в сфере здравоохранения и обусловленная ею невозможность всех делегаций присутствовать" на конференции. "Это мудрое решение", - отметил Мэнли.

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